Судья шоу "Танці з зірками" и известный хореограф Влад Яма рассказал о своём возвращении в Украину и как продлевает себе путешествие.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным танцором и судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, более месяца назад хореограф вместе со своей женой Лилией и сыном отправился в США, где отдыхал на разных курортах. На своей странице в Инстаграм он опубликовал новые Сториз, где рассказал о том, что наконец-то вернулся в Украину.

"Я так хотел домой... И это свершилось!", — рассказал Влад Яма.

"Многие мои знакомые, возвращаясь в Украину, первым делом едят борщ с салом и пампушками, чтобы ярче прочувствовать родные края...Я обычно ем американский бургер "продлевая" тем самым путешествие", — поделился хореограф.

Напомним, долгое время хореограф ходил с бородой. Однако недавно, он решил кардинально изменить свой образ и сбрит её, а фото засветил в Инстаграме. Он отметил, что в последний раз так выглядел в 2007-ом году.

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