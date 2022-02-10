Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча, блогерка і мандрівниця Леся Нікітюк нещодавно вирушила на відпочинок в Таїланд, так що її сторінка в Instagram зарясніла яскравими кадрами з пальмами, океаном і купальника.

Так, цього разу зірка виклала в сторіс кумедне відео, на якому показала себе в леопардовому бікіні. Воно прийшло на зміну злитому золотистому купальнику, в якому Леся позувала напередодні. Як видно, крихітне бікіні красиво підкреслило засмаглу шкіру і струнку фігуру телеведучої.

Також Нікітюк показала в сторіс кадри світанку в Таїланді з веранди свого готельного номера. "Доброго ранку! А ви ще спите, а у мене вже ранок", - підписала сторіс телезірка.

Крім того, вона виклала фото свого розкішного сніданку і розповіла, що в її готелі вони дуже хороші. А ось обідає Леся фруктами, які купує у місцевих жителів. До вечері телеведуча ходить по місцевих ресторанах.

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