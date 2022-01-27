Известная телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая в последнее время сильно увлеклась криптовалютой, впечатлила эффектным зимним образом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Леся Никитюк ежедневно радует своих поклонников позитивными сторис. Она показывает повседневную жизнь, при этом постоянно добавляет в свои видео шутки.

В этот раз артистка сделала эффектное фото в зеркале, похваставшись своим ярким образом. Телеведущая позировала в кожаной рубашке свободного кроя. Образ дополняли накрученные локоны блондинки и яркий макияж. Никитюк решила пожаловаться на жизнь звезды, которая постоянно занята. До этого в своих сторис она показывала, что целый день провела на встречах.

«Фурия влетает на маникюр. А я, между прочим, устала», - подписала фото звезда.

Как известно, кроме работы в нескольких телевизионных шоу Никитюк активно занимается своим блогом. Она рекламирует многие продукты, за что получает приличные гонорары.

Напомним, что Леся Никитюк столкнулась с серьезной неприятностью: "Вас прослушивают".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк пожаловалась на неудачу после приезда в Киев: "Будет ломать дверь".

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