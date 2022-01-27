Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Леся Никитюк ежедневно радует своих поклонников позитивными сторис. Она показывает повседневную жизнь, при этом постоянно добавляет в свои видео шутки.
В этот раз артистка сделала эффектное фото в зеркале, похваставшись своим ярким образом. Телеведущая позировала в кожаной рубашке свободного кроя. Образ дополняли накрученные локоны блондинки и яркий макияж. Никитюк решила пожаловаться на жизнь звезды, которая постоянно занята. До этого в своих сторис она показывала, что целый день провела на встречах.
«Фурия влетает на маникюр. А я, между прочим, устала», - подписала фото звезда.
Как известно, кроме работы в нескольких телевизионных шоу Никитюк активно занимается своим блогом. Она рекламирует многие продукты, за что получает приличные гонорары.
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