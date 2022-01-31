Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная 34-летняя украинская ведущая Леся Никитюк, которая прославилась после победы в развлекательном шоу "Рассмеши комика", а впоследствии была ведущей тревел-программы "Орел и Решка", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своем дне. Заметим, что за Никитюк в соцсетях следит 3,8 миллиона человек.

На этот раз телеведущая опубликовала новое видео и похвасталась поклонникам, как проводит время в джакузи. Леся показала свои стройные и длинные ноги с педикюром, на фоне играла спокойная музыка.

"О, смотрите я в джакузьке", - подписала видео Леся Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк родом из города Хмельницкий, но некоторое время назад она переехала в Киев. Как отметила звезда в одном из интервью, она уже купила в столице свою небольшую квартиру, где живет вместе с домашним любимцем - собакой Рафиком породы вест-хайленд-уайт-терьер.

Ранее Politeka сообщала, что Леся Никитюк в кожаной рубашке пожаловалась на "тяжелую" жизнь звезды: "Фурия влетает...".

Напомним, что раздраженная Никитюк пожаловалась украинцам на жизнь после переезда в Киев: "Я это ненавижу".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк неожиданно обратилась за советом: "Жена застукивает своего мужа с любовницей...".