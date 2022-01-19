Известная телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая прославилась благодаря шоу «Орел и решка», показала, как ее встречает дома мама.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Леся Никитюк опубликовала сторис, где показала свою маму Екатерину Петровну, на которую очень сильно похожа. Женщина встретила дочку со святой водой и окропила ее, приговаривая добрые пожелания.

«Пусть смоет все водичка, чтобы ты была здоровая, счастливая, богатая», - приговаривала мама телеведущей.

Стоит отметить, что Никитюк в привычной для себя манере обыграла ситуацию в шуточной форме и показала, как восприняла такой прием, скорчив гримасу. Позже она показала своего любимого пса, за которым мама следила во время отсутствия звезды.

Как известно, Леся Никитюк родом из Хмельницка. Она начинала свою творческую карьеру в университетской команде КВН. Первый прорыв произошел во время участия Никитюк в шоу «Рассмеши комика», после чего ее заметили и пригласили стать ведущей шоу «Орел и решка».

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