Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Леся Никитюк опубликовала сторис, где показала свою маму Екатерину Петровну, на которую очень сильно похожа. Женщина встретила дочку со святой водой и окропила ее, приговаривая добрые пожелания.
«Пусть смоет все водичка, чтобы ты была здоровая, счастливая, богатая», - приговаривала мама телеведущей.
Стоит отметить, что Никитюк в привычной для себя манере обыграла ситуацию в шуточной форме и показала, как восприняла такой прием, скорчив гримасу. Позже она показала своего любимого пса, за которым мама следила во время отсутствия звезды.
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Как известно, Леся Никитюк родом из Хмельницка. Она начинала свою творческую карьеру в университетской команде КВН. Первый прорыв произошел во время участия Никитюк в шоу «Рассмеши комика», после чего ее заметили и пригласили стать ведущей шоу «Орел и решка».
Напомним, что Никитюк в узком боди засветила идеальную фигурку: "Кто горячее".
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