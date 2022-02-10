Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая, блогерша и путешественница Леся Никитюк недавно отправилась на отдых в Таиланд, так что ее страница в Instagram запестрела яркими кадрами с пальмами, океаном и купальника.
Так, в этот раз звезда выложила в сторис забавное видео, на котором показала себя в леопардовом бикини. Оно пришло на смену слитному золотистому купальнику, в котором Леся позировала накануне. Как видно, крошечное бикини красиво подчеркнуло загорелую кожу и стройную фигуру телеведущей.
Также Никитюк показала в сторис кадры рассвета в Таиланде с веранды своего отельного номера. "Доброе утро! А вы еще спите, а у меня уже утро", - подписала сторис телезвезда.
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Кроме того, она выложила фото своего роскошного завтрака и рассказала, что в ее отеле они очень хорошие. А вот обедает Леся фруктами, которые покупает у местных жителей. К ужину телеведущая ходит по местным ресторанам.
Напомним, Леся Никитюк раззадорила "мокрыми" кадрами из джакузи: "О, смотрите...".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в кожаной рубашке пожаловалась на "тяжелую" жизнь звезды: "Фурия влетает…".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк, лежа на постели, показала идеальную фигуру: "Жгучая смесь".