Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, чому не святкувала свій ювілей і як вирушила на відпочинок поодинці.

За словами Олена, вона вирішила перенести святкування свого дня народження, який був 1 січня, через те, що в той час прихворіла її молодша дочка. Однак, як зазначила артистка, це святкування все ще не відбулося.

А на питання ведучої про зимові канікули з сім'єю, Кравець зізналася, що цього року не вдалося нікуди поїхати всім разом. Однак, за її словами, вона вперше в житті, вирушила на відпочинок одна.

"Я виїхала все ж. На десять днів, це вперше в житті, чесно кажучи, я поїхала відпочивати одна", - призналась Елена.

Вона розповіла, що в житті у неї настав період, коли вона відчула, що почала вже гарчати на дітей, стала "дерганною". Тож разом зі своїми вчителями по медитаціях поїхала до Славутича і влаштувала собі аюрведицькі канікули.

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