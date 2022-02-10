Україна готується до майбутнього міжнародного конкурсу "Євробачення-2022", Зараз на національному відборі йде боротьба артистів за право представляти нашу країну - букмекери надали прогнози.

66-й Міжнародний конкурс "Євробачення" цього року відбудеться в Турині, завдяки перемозі групи Måneskin з піснею "Zitti e buoni", пише Politeka.net. Кожна країна серйозно підходить до відбору учасників, які повинні представляти їхню країну. Україна не стала винятком.

Зараз йде жорстка боротьба між співаками на Нацвідборі Євробачення. Вже відомо вісім учасників, які можуть завоювати перемогу. Тим часом букмекери надали свої прогнози:

1. Alina Pash - 31%;

2. ROXOLANA - 23%;

3. Kalush Orchestra - 14%;

4. Michael Soul - 9%;

5. Cloudless - 7%;

6. WELLBOY - 7%;

7. Barleben - 5%;

8. Our Atlantic - 5%.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Мережа просто "кипить" від цих даних.

"Кожен 3-5 пост з фото Аліна Паш...явно агітуєте...деяких учасників тільки раз згадали...а її мало не кожен день", " серйозно Alina Pash?)? Давайте вже перестанемо відправляти страждальницькі пісні і тиснути цим на жалість", "начебто свій ТОП побачила) тільки за Аліну!🕊 🙏 ", "Сподіваюся Аліна виграє!!", "Очевидно, що пропихають Аліну Паш. Не дарма ж вона виступала на День Незалежності) конкурентів їй подібних підібрали, щоб вона на їх тлі виглядала вище", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, хто, крім Wellboy і Аліни Паш схлестнется у фіналі Нацвідбору

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