Украина готовится к предстоящему международному конкурсу "Евровидение-2022", сейчас на Национальном отборе идет борьба артистов за право представлять нашу страну - букмекеры предоставили прогнозы.

66-й международный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в Турине, благодаря победе группы Måneskin с песней «Zitti e buoni», пишет Politeka.net. Каждая страна серьезно подходит к отбору участников, которые должны представлять их страну. Украина не стала исключением.

Сейчас идет жесткая борьба между певцами на Нацотборе Евровидения. Уже известно восемь участников, которые могут завоевать победу. Тем временем букмекеры предоставили свои прогнозы:

1. Alina Pash - 31%;

2. ROXOLANA - 23%;

3. Kalush Orchestra - 14%;

4. Michael Soul - 9%;

5. Cloudless - 7%;

6. WELLBOY - 7%;

7. Barleben - 5%;

8. Our Atlantic - 5%.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Сеть просто "кипит" от этих данных.

"Каждый 3-5 пост с фото Алина Паш...явно агитируете...некоторых участников только раз вспомнили...а ее чуть ли не каждый день", "Серьезно Alina Pash?)? Давайте уже перестанем отправлять страдальческие песни и давить этим на жалость", "Вроде бы свой ТОП увидела) только за Алину!🕊🙏", "Надеюсь Алина выиграет!!", "Очевидно, что пропихивают Алину Паш. Не зря же она выступала на День Независимости) Конкурентов ей подобных подобрали, чтобы она на их фоне выглядела выше", - написали пользователи Сети.

Напомним, кто, кроме Wellboy и Алины Паш схлестнется в финале Нацотбора

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