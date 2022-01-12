В сети рассекретили точное количество участников на Национальном отборе на Евровидение-2022, которые решили побороться за право представлять Украину на конкурсе.

Как сообщает Politeka.net на официальной странице eurovision.ua в Instagram сообщили, что участников на Национальном отборе на Евровидение-2022 официально будет 8.

"Официально! Участников национального отбора на Евровидение-2022 будет 8!",- написали на странице.

Поклонникам не очень понравилось такое решение.

"Что-то мало, хотя бы 12", " Мммм.... класс, будет большой выбор😢", " 10 было бы лучше)", "изначально в правилах отбора писалось о 8 участниках, просто туда почему-то никто не заглядывал", "Спасибо, что хоть не 46 😂 ", "В чешском отборе было 7, а сам отбор был полон качественной музыкой! Поэтому шанс попадания в наш отбор некачественных песен уменьшился намного. Выбор будет делать легче и удобнее. Супер!", "Артем Пивоваров должен ехать на Евровидение", "не из кого было выбирать?)) ", "Теперь интересны кандидаты🤓", "Чего так мало???",- написали в сети.

Напомним, что ранее издание "Muzvar" сообщало, что артистов будет значительно больше. Так, по их данным на Нацотборе имели бы петь: Wellboy, ROXOLANA, hurtom, GORIM!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, SOWA, ТОНКИЙ, Nazar YA, София Иванько, София Шанти, Eria, IDXO, Uliana Royce и Alina Pash. Однако, как видим, на официальной странице эту информацию опровергли, отметив, что участников будет всего 8.

Как известно, победителями Евровидения-2021 стала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.

Ранее Politeka сообщала, что Wellboy, который готовится к "Евровидению-2022", сделал важное заявление: "Ребята, мы сейчас пришли...".

Напомним, что Нацотбор на "Евровидение", украинцы ополчились против новых правил: "Верните СТБ"

Также Politeka писала, что Украина в топ-500 хитов Евровидения: кого, кроме Сердючки и Тины Кароль, не смогли забыть в Европе.