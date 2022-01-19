Украинцам озвучили лонг-лист участников Нацотбора на Евровидение, в который попало 27 участников, однако там не оказалось известной певицы ERIA.

Как передает Politeka.net, ERIA не стала молчать и записала видеообращение, прокомментировав ситуацию. Ролик появился на ее странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Суспильне» опубликовали лонг-лист на Евровидение. И что я хочу вас казать, «Мавка» сейчас продолжает свой путь без «Евровидения». Так решили люди, которые там работают. Но, я хотела бы сказать, что сейчас мы видим, то, что мы сделали - просто невероятное», - сказала певица.

ERIA добавила, что с ней вообще никто не вышел на связь, и она не знает, почему ее песня не подошла.

А на Фейсбук-странице Wiwibloggs артитска намекнула на коррупцию в Нацотборе.

«Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина», - написала она.

Поклонники ERIA желают ей не сдавать и участвовать в отборе в следующем году.

«Очень грустно, что песню не отобрали, мне до сих пор не верится 🥺 Мавка - очень красивая композиция, несколько дней на повторе», «Но я очень надеюсь, что в будущем мы еще услышим Вас на сцене Евровидения. Песня замечательная, не могу перестать ее слушать», - пишут в Сети.

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