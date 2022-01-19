Как передает Politeka.net, ERIA не стала молчать и записала видеообращение, прокомментировав ситуацию. Ролик появился на ее странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Суспильне» опубликовали лонг-лист на Евровидение. И что я хочу вас казать, «Мавка» сейчас продолжает свой путь без «Евровидения». Так решили люди, которые там работают. Но, я хотела бы сказать, что сейчас мы видим, то, что мы сделали - просто невероятное», - сказала певица.
ERIA добавила, что с ней вообще никто не вышел на связь, и она не знает, почему ее песня не подошла.
А на Фейсбук-странице Wiwibloggs артитска намекнула на коррупцию в Нацотборе.
«Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина», - написала она.
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Поклонники ERIA желают ей не сдавать и участвовать в отборе в следующем году.
«Очень грустно, что песню не отобрали, мне до сих пор не верится 🥺 Мавка - очень красивая композиция, несколько дней на повторе», «Но я очень надеюсь, что в будущем мы еще услышим Вас на сцене Евровидения. Песня замечательная, не могу перестать ее слушать», - пишут в Сети.
Напомним, Нацотбор на Евровидение-2022, названо количество участников, украинцы в ярости: "Спасибо, что хоть не..."
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