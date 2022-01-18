Wellboy и Алины Паш и другие украинские звезды попали в финальную часть Национального отбора на "Евровидение".

Как пишет Politeka.net, стало известно, кто прошел в финальную часть Нацотбора Евровидения. На страничке "Музвар" в Инстаграм украинцы начали обсуждать, кто достоин представлять Украину на Евровидении 2022.

"ЭКСКЛЮЗИВ: кто будет в финале Отбора 22

Сегодня производство Friends production проводит первые прослушивания потенциальных финалистов отбора на конкурс Евровидение-2022. Знакомим вас с 10 артистами, которые по информации нашего инсайдера, были прослушаны креативной группой Отбора. Еще 3 имени ищите в нашем телеграмм-канале.



Wellboy

Alina Pash

FIZRUK (Виктор Романченко)

Cloudless

The Blue Antik

Gorim!

Восток/Запад

Юлия Тимочко

Michael Soul

АНТА

Среди креативной группы отбора были отмечены: музыкальный продюсер Отбора - Михаил Кошевый и продюсер трансляции телеотбора Алексей Гончаренко.

Напомним, что финал отбора на Евровидение 2022 года состоится 12 февраля", - написано было в публикации и добавлены фотографии участников.

Фанаты сразу начали обсуждать, кто достоин поехать на Евровидение:

"Ну что, Алина Паш разорвет Евровидение 2022", "Michael Soul. Я поражена его вокалом, он открытие для меня, и мой фаворит", "То есть ни Ería ни SOWA не приглашены, а проплаченный Wellboy пролез. Это уже какое-то посмешище еще даже не начав отбор".

Напомним, Нацотбор на Евровидение-2022, названо количество участников, украинцы в ярости

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