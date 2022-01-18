Как пишет Politeka.net, стало известно, кто прошел в финальную часть Нацотбора Евровидения. На страничке "Музвар" в Инстаграм украинцы начали обсуждать, кто достоин представлять Украину на Евровидении 2022.
"ЭКСКЛЮЗИВ: кто будет в финале Отбора 22
Сегодня производство Friends production проводит первые прослушивания потенциальных финалистов отбора на конкурс Евровидение-2022. Знакомим вас с 10 артистами, которые по информации нашего инсайдера, были прослушаны креативной группой Отбора. Еще 3 имени ищите в нашем телеграмм-канале.
Wellboy
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Alina Pash
FIZRUK (Виктор Романченко)
Cloudless
The Blue Antik
Gorim!
Восток/Запад
Юлия Тимочко
Michael Soul
АНТА
Среди креативной группы отбора были отмечены: музыкальный продюсер Отбора - Михаил Кошевый и продюсер трансляции телеотбора Алексей Гончаренко.
Напомним, что финал отбора на Евровидение 2022 года состоится 12 февраля", - написано было в публикации и добавлены фотографии участников.
Фанаты сразу начали обсуждать, кто достоин поехать на Евровидение:
"Ну что, Алина Паш разорвет Евровидение 2022", "Michael Soul. Я поражена его вокалом, он открытие для меня, и мой фаворит", "То есть ни Ería ни SOWA не приглашены, а проплаченный Wellboy пролез. Это уже какое-то посмешище еще даже не начав отбор".
Напомним, Нацотбор на Евровидение-2022, названо количество участников, украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голоса країни" Лазановский готовится к поездке на "Евровидение-2022"
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