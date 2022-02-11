Ольга Мартиновська - не тільки великий професіонал своєї справи, але також любляча мама, повідомляє Politeka.net. Зірка народила дочку, Віру, у 2016 році, коли перебувала у відносинах зі своїм колегою - Іваном Кобцом.
Відомо, що пара познайомилася, працюючи в одному з ресторанів Києва. Закохані одружилися у 2015 році.
У 2020 році подружжя розлучилося. За словами Ольги Мартиновської, до цього вони не жили разом два роки, і зараз їх пов'язує тільки дочка. Колишні намагаються бути відповідальними батьками, і підтримувати дружні стосунки. Два роки тому в одному з інтерв'ю суддя "Майстер Шеф" поділилася, що чоловік живе в Португалії, працює в сфері ресторанного бізнесу.
Ольга Мартиновська намагається частіше ділитися кадрами зі своєю єдиною улюбленою донькою. Зокрема, любляча мама в недавніх сторіс показала, як Вірочка енергійно танцює вдома на кухні.
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"Коли вся сім'я в ресторанному бізнесі", - написала шеф-кухар.
Примітно, що дівчинка також займається плаванням.
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