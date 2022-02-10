Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками". А минулого року артист став суддею проекту"Україна має талант". Зірка одружений на красуні Наталія Татаринцева, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танців. На нових фото в Instagram Євген вирішив розповісти про важливу подію для своєї сім'ї.
"Ми з Наталія познайомилися на одному з проектів на телеканалі.
Тепер ми працюємо на одному проекті по цьому ж каналу!
Пишаємося тим, що СТБ привіз в Україну такий крутий проект і цим розвиває танцювальну індустрію і підвищує танцювальний імідж нашої країни!
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Свою кохану дружину @tatarintseva.Kot хочу привітати з дебютом в ролі ведучої! Впевнений, що у тебе вийде дуже круто!!!
Вже цієї весни ви все побачите і здивуєтеся!!!", - написавши Євген в Instagram.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Чекаємо весну і круті проекти", "Вітаю з дебютом вашу дружину", "Жде з нетерпінням".
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