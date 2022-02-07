В сети показали кадры со съемок нового танцевального проекта на СТБ "Танці. World of dance", судьями которого стали Максим Чмерковский, Евгений Кот и Татьяна Денисова.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице нового танцевального проекта "Танці. World of dance", премьера которого состоится уже этой весной, в Instagram показали видео с первого съемочного дня телевизионных кастингов на проекте (чтобы посмотреть видео, доскрольте книзу)

В сторис в своем Instagram хореограф Максим Чмерковский, который построил карьеру в США и вернулся в Украину, чтобы стать судьей шоу "Танці з зірками" на "1+1" показал закулисье съемок.

"Все танцоры очень сильные технически. Выбираем лучших из лучших", - написал Макс.

Также Чмерковский выложил пост, в котором показал себя и других судей.

Заметим, что судьями нового проекта стали Максим Чмерковский, хореограф, победитель "Танців з зірками" и судья "Україна має талант" Евгений Кот и хореограф Татьяна Денисова. Ведущей проекта стала жена Кота Наталья Татаринцева.

Ранее Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот в один штанах засветился перед съемками нового шоу: эффектные кадры.

Напомним, что Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности: "Премьера состоится...".

Также Politeka писала, что Чмерковский засветил, как проходят съемки нового шоу с Котом и Денисовой: "Ваша жена определенно...".