Как сообщает Politeka.net, на официальной странице нового танцевального проекта "Танці. World of dance", премьера которого состоится уже этой весной, в Instagram показали видео с первого съемочного дня телевизионных кастингов на проекте (чтобы посмотреть видео, доскрольте книзу)
В сторис в своем Instagram хореограф Максим Чмерковский, который построил карьеру в США и вернулся в Украину, чтобы стать судьей шоу "Танці з зірками" на "1+1" показал закулисье съемок.
"Все танцоры очень сильные технически. Выбираем лучших из лучших", - написал Макс.
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Также Чмерковский выложил пост, в котором показал себя и других судей.
Заметим, что судьями нового проекта стали Максим Чмерковский, хореограф, победитель "Танців з зірками" и судья "Україна має талант" Евгений Кот и хореограф Татьяна Денисова. Ведущей проекта стала жена Кота Наталья Татаринцева.
Ранее Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот в один штанах засветился перед съемками нового шоу: эффектные кадры.
Напомним, что Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности: "Премьера состоится...".
Также Politeka писала, что Чмерковский засветил, как проходят съемки нового шоу с Котом и Денисовой: "Ваша жена определенно...".