Танцор и хореограф Евгений Кот, который побеждал на "Танцях з зірками" и судил проект "Україна має талант", похвастался фигурой перед стартом проекта "Танці. World of Dance".

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным украинским танцором и хореографом. Звезда побеждал на шоу "Танці з зірками" с Ксенией Мишиной, а в прошлом году с экс-партнером стали судьями "Україна має талант". А недавно стало известно, что вместе с Татьяной Денисовой и Максом Чмерковским Евгений Кот будет судить проект "Танці. World of Dance". На новых кадрах в сторис Инстаграм Евгений похвастался фигурой, будучи в одних штанах.

На кадрах танцор стоял возле кожаного дивана. Артист был только в штанах, хвастаясь подтянутым телом на камеру. А через секунду он уже был в кресле судьи "Танці. World of Dance".

А на следующем стори Евгений показывал закулисье проекта на множестве мониторов.

Напомним, Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности

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