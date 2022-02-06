Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным украинским танцором и хореографом. Звезда побеждал на шоу "Танці з зірками" с Ксенией Мишиной, а в прошлом году с экс-партнером стали судьями "Україна має талант". А недавно стало известно, что вместе с Татьяной Денисовой и Максом Чмерковским Евгений Кот будет судить проект "Танці. World of Dance". На новых кадрах в сторис Инстаграм Евгений похвастался фигурой, будучи в одних штанах.
На кадрах танцор стоял возле кожаного дивана. Артист был только в штанах, хвастаясь подтянутым телом на камеру. А через секунду он уже был в кресле судьи "Танці. World of Dance".
А на следующем стори Евгений показывал закулисье проекта на множестве мониторов.
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