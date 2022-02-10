Судья "Украина має талант" Евгений Кот показал красотку-жену и рассказал о важном событии, которое произошло у них в семье.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А в прошлом году артист стал судьей проекта "Україна має талант". Звезда женат на красотке Наталья Татаринцева, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. На новых фото в Инстаграм Евгений решил рассказать о важном событии для своей семьи.

"Мы с Натальей познакомились на одном из проектов на телеканале.

Теперь мы работаем на одном проекте по этому же каналу!

Гордимся тем, что СТБ привез в Украину такой крутой проект и этим развивает танцевальную индустрию и повышает танцевальный имидж нашей страны!

Свою любимую жену @tatarintseva.kot хочу поздравить с дебютом в роли ведущей! Уверен, что у тебя получится очень круто!!!

Уже этой весной Вы все увидите и поразитесь!!!", - написал Евгений в Инстаграм.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем весну и крутые проекты", "Поздравляю с дебютом вашу супругу", "Жде с нетерпением".

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