Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А в прошлом году артист стал судьей проекта "Україна має талант". Звезда женат на красотке Наталья Татаринцева, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. На новых фото в Инстаграм Евгений решил рассказать о важном событии для своей семьи.
"Мы с Натальей познакомились на одном из проектов на телеканале.
Теперь мы работаем на одном проекте по этому же каналу!
Гордимся тем, что СТБ привез в Украину такой крутой проект и этим развивает танцевальную индустрию и повышает танцевальный имидж нашей страны!
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Свою любимую жену @tatarintseva.kot хочу поздравить с дебютом в роли ведущей! Уверен, что у тебя получится очень круто!!!
Уже этой весной Вы все увидите и поразитесь!!!", - написал Евгений в Инстаграм.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ждем весну и крутые проекты", "Поздравляю с дебютом вашу супругу", "Жде с нетерпением".
Напомним, "Танці. World of dance" с Чмерковским и Котом в жюри, кадры закулисья интригуют
А еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот в один штанах засветился перед съемками нового шоу
Также Politeka писала, что Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности