Судья "Україна має талант" и известный хореограф Женя Кот показал, как развлекался со своей женой-красоткой Натальей Татаринцевой на Мальдивах.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот прославился как победитель шоу "Танці з зірками" и судья "Україна має талант". После новогодних праздников хореограф отправился со своей женой Натальей Татаринцевой отдыхать на Мальдивы. Хоть они уже и вернулись в Киев, однако, до сих пор вспоминают свой роскошный отдых. На своей странице в Инстаграм Женя Кот опубликовал видео, где с женой растворяется в страстном поцелуе, а после падает в бассейн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Телом мы с Натальей Татаринцевой вернулись домой, а мыслями пока на Мальдивах

Ставьте 🌞 если ваши мысли там, где и наши!", — признался Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Мутите?", "Оу, горячие", "Красота", "Сладкие", "Увлекаюсь вами. Красивая, талантливая пара", "Ой милые наши Котики, в мечтах мы тоже на Мальдивах отдыхаем, а в реальности до пятницы дожили, это уже счастье", "Зачем такое выставлять на показ?", "Ребята, вы конечно классные 😍 Но уже хозяин Гугл о вас пишет, что вы потеряли стыд на том отдыхе 😅🔥 Завидует наверно".

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Женя Кот подкрался к красотке-жене, уронив ее в воду, кадры: "И тут Наталья…"

Также, судья "Україна має талант" Кот смутил видом, нырнув в воду: "Зачем..."

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Женя Кот показал экстремальные развлечения с женой: "Изящность во всем"



