Шоу "Майстер Шеф" цікаве глядачам різними героями - одні викликають позитив, інші - подив, а деякі моменти з ними привертають увагу, і їх нерідко обговорюють в Мережі.

В нових випусках "Майстер Шеф. Битва сезонів" зібралися одні з найяскравіших учасників, які вже раніше знімалися в цьому шоу, пише Politeka.net. Кожен намагається довести, хто з них найкращий, а спостерігати за їх спілкуванням не менш цікаво, ніж за змаганнями.

Наприклад, в випуску у деяких глядачів викликав сміх діалог між Катериною Великою і Олександром Цвігуном. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Це плаття таке?",- поцікавився учасник у колеги.

"Це блузка", - відповіла Катерина Велика.

"Прикольна... Це дюшес?",- знову запитав Цвігун.

"Це Дольче Габбана", - "відрізала" головна модниця, змусивши хлопця ускочити у клопіт.

Публікація швидко зібрала багато переглядів і коментарів:

"🤣 🤣 🤣Ой, я з суботи не можу наржатися з цього моменту😂 😂 😂 😂", "Велика в своєму репертуарі, забула додати: - куплена в Мілані -😂", "обожнюю цей момент! Просто🔥 🔥 🔥 різниця між ж і м😂", "Ахаха 😂 Саня в своєму стилі😂 😂 😂".

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