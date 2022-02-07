Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является не только успешным ресторатором, но и судьей проекта "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз решил разместить забавный ролик.
На кадрах Эктор показал, как крадется домой, когда опаздывает. А в этот момент возлюбленная достала скалку и сковородку.
"Ох уж эти украинские женщины", - написал Эктор.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Гаплык Эктору", "Да, да мы такие. А не надо было обещать!", "Все женщины ведьмы", "Не хочу никого обидеть, но..., у нас очень много украинских женщин с ровными красивыми ногами", "Не только украинские женщины так встречают, но и татарские женщины", " А это похоже Катерина)", " Эктор, мы лучшие! Кто из мужчин это понимает, тот живет, как у Бога за пазухой! Такие мужчины не подкаблучники, напротив, это мудрые и высоко духовные личности!"
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