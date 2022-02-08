Как передает Politeka.net, главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. На своей странице в Инстаграм он часто делится новыми рецептами и рассказывает о своей жизни. На этот раз Хименес-Браво поделился своими мыслями на счет гастро-трендов в этом году.
"ТОП 3 ГАСТРО-ТРЕНДА В 2022 ГОДУ
Нечасто рассказываю свои идеи и мысли, какие направления будут в тренде в той или иной отрасли. Наблюдал последний год за пищевыми привычками людей и, конечно, своими — есть что рассказать 😉
🛵 ДОСТАВКА ЕДЫ ИЛИ ДОМАШНИЙ ШЕФ
То, что стало неотъемлемой частью нашей жизни — желание иногда не готовить, но получить блюдо ресторанного уровня без лишних заморочек.
Пандемия лишь усилила это желание, поэтому в Киеве появилось так много доставок, которые соревнуются между собой функциональностью приложений, клиент сервисом, кухней и выбором еды.
А еще вырос сильный спрос на домашнего шефа, который приедет к вам, наготовит на неделю или создаст что-то совершенно персонализированное под особый вечер.
📖 КОРОТКИЕ МЕНЮ СТАНУТ ЕЩЕ КОРОЧЕ
Локдаун, закрытые границы, постоянные ограничения — создают проблему с поставками. Соответственно, цена на импорт растёт.
Все больше рестораторы выбирают локальные и сезонные продукты для ресторанов и специального меню.
Поэтому сейчас многие сократили свои меню, сфокусировались на самых вкусных позициях, на локальных и сезонных продуктах. Так продажи эффективнее, глаза не теряются в выборе, а отходы и расходы минимизированы.
Тратим меньше на перевозки и производства — живем в чистом мире, едим полезную еду за адекватные деньги.
🫂 КОЛЛАБОРАЦИИ
Как и в 2021 году, шефы, рестораны, стили и блюда будут объединяться, свежие взгляды на старые вещи также нужны.
Каждый повар сможет поделиться своим опытом и наработками просто потому, что живое общение сейчас тоже в моде. Мы явно соскучились друг по друге. После долгого периода «выживания» так хочется просто творить с единомышленниками. Да, @olga_martynovska @yaroslavskyi_vova?)
Хотя, конечно, самые крутые коллаборации получаются на стыке несовместимого: спорт и высокая мода, банк и нашумевший репер, шеф и завод электрокаров.
Именно гибкость поможет прожить этот год успешно, поверьте мне 😉
Как вы думаете, что я пропустил?)"
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией шеф-повара: "Презентация мне не нравиться, в черный!", "Эктор, спасибо".
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