Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным канадским и украинским ресторатором, а также судьей проекта "Мастер Шеф". Недавно звезда показал фанатам свою молодую девушку, продемонстрировав селфи в сторис. Пара обнималась, при этом лицо девушки было закрыто. Как отметил Эктор, подробностей о своей возлюбленной он не расскажет, так как заботится о ее покое и безопасности.

А на новых сторис в Инстаграм Хименес-Браво решил показать, чем занимается теперь по ночам. Как оказалось, Эктор бегает по ночам.

"Друзья, привет, сегодня я решил бегать и это будет очень хорошо сейчас посреди ночи", - сказал Эктор во время пробежки.

"Решил побегать на ночь. Бегаешь на ночь?", - написал в сторис звезда и предложил выбрать среди вариантов ответа "Да" и "Нет".

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