Шоу "Мастер Шеф" интересно зрителям разными героями - одни вызывают позитив, другие - недоумение, а некоторые моменты с ними привлекают внимание, и их нередко обсуждают в Сети.

В новых выпусках "Мастер Шеф. Битва сезонов" собрались одни из самых ярких участников, которые уже ранее снимались в этом шоу, пишет Politeka.net. Каждый старается доказать, кто из них лучший, а наблюдать за их общением не менее интересно, чем за состязаниями.

Например, в выпуске у некоторых зрителей вызвал смех диалог между Екатериной Великой и Александром Цвигуном. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Это платье такое?", - поинтересовался участник у коллеги.

"Это блузка", - ответила Екатерина Великая.

"Прикольная... Это дюшес?", - снова спросил Цвигун.

"Это Дольче Габбана", - "отрезала" главная модница, заставив парня попасть в просак.

Публикация быстро собрала много просмотров и комментариев:

"🤣🤣🤣 ой, я с субботы не могу наржаться с этого момента😂😂😂😂", "Великая в своем репертуаре, забыла добавить: -куплена в Милане-😂", "Обожаю этот момент! Просто🔥🔥🔥 разница между Ж и М😂", "Ахаха 😂 Саня в своем стиле 😂😂😂".

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