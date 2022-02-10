В новых выпусках "Мастер Шеф. Битва сезонов" собрались одни из самых ярких участников, которые уже ранее снимались в этом шоу, пишет Politeka.net. Каждый старается доказать, кто из них лучший, а наблюдать за их общением не менее интересно, чем за состязаниями.
Например, в выпуске у некоторых зрителей вызвал смех диалог между Екатериной Великой и Александром Цвигуном. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Это платье такое?", - поинтересовался участник у коллеги.
"Это блузка", - ответила Екатерина Великая.
"Прикольная... Это дюшес?", - снова спросил Цвигун.
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"🤣🤣🤣 ой, я с субботы не могу наржаться с этого момента😂😂😂😂", "Великая в своем репертуаре, забыла добавить: -куплена в Милане-😂", "Обожаю этот момент! Просто🔥🔥🔥 разница между Ж и М😂", "Ахаха 😂 Саня в своем стиле 😂😂😂".
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