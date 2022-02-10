Як передає Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) прославилася як українська співачка. Також, вона відома як колишня дружина популярного артиста Дзідзьо (Михайло Хома). На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася гарною новиною, що вже скоро відбудеться прем'єра її нового хіта. З цього приводу Slavia вирішила поділитися рядками нової пісні.

"Пройшла ще одна майже безсонна ніч ... вже завтра прем'єра

Це так хвилююче, коли народжується новий хіт…

"Щастя мені не мене"



Любити собі це нормально

Візьми собі чистий папір

Змінити усе кардинально

Ніколи не пізно, повір

Зробити реальність мрії

Почати до щастя політ

Усе починається з себе

У кожній людині весь світ...", - поділилася рядками нової пісні Slavia.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Розумниця!", "Розумничка! Хороших змін в житті!", "Клас", "Красиво", "Сподіваюся ще одна пісенька в плейлист і прямо в серці", "Чекаємо, Славочка, дуже", "Успіхів!", "Бажаю, щоб ця пісня стала хітом".

Також, співачці залишили коментар, де закликали звернути увагу на створення сім'ї, а не на творчість: "серія невдач з концертами говорить про те, що напевно краще б тобі зараз зайнятися створенням сім'ї та народженням дитини. А пісні не втечуть. Талант він нікуди не дінеться. Раджу тобі як мати. Сама в минулому мала хорошу кар'єру. І в той же час двох дітей. А зараз і чотирьох онуків. Адже це головне в житті".

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