Як повідомляє Politeka.net, на шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" пристрасті просто киплять. І це не дивно, адже в цьому сезоні зібрані переможці попередніх, а значить найсильніші учасники зі своїми амбіціями і цілями. Так, нещодавно на ютуб-каналі програми опублікували відеофрагмент чергового випуску, в якому показали загострення відносин між учасниками (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, йдеться про "зарубу" двох кухарів – Катерини Великої і Павла Серветника, які жорстко коментують дії один одного на кухні, залишившись один на один з камерою.

"Він ставить тісто. Я дивлюся, а там такі пластівці. Чи не тісто, а пластівці такі валяються. Він каже: "А я в пісочне тісто не додаю яйця". А я кажу: "А я додаю". Бий яйця туди, кажу. Він такий: "Нууу...". Ну я йому не сказала: "Не жуй соплі", але мені дуже хотілося", - розповіла Катерина Велика, коментуючи дії Серветника.

Павла теж мовчати не став і прокоментував дії суперниці на кухні: "Я кажу, давай так, а ні, каже, давай так. Давай ще так зробимо. Там вона ще робила якось по-своєму". Місцями його слова супроводжувалися нецензурною лексикою.

Нагадаємо, На кухні "Майстер Шеф. Битва сезонів" запахло помстою: "Я сказала, йди звідси!".

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