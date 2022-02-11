Как сообщает Politeka.net, на шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов" страсти просто кипят. И это не удивительно, ведь в этом сезоне собраны победители предыдущих, а значит сильнейшие участники со своими амбициями и целями. Так, недавно на ютуб-канале программы опубликовали видеофрагмент очередного выпуска, в котором показали обострение отношений между участниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, речь идет о "зарубе" двух поваров – Екатерины Великой и Павла Серветника, которые жестко комментируют действия друг друга на кухне, оставшись один на один с камерой.

"Он ставит тесто. Я смотрю, а там такие хлопья. Не тесто, а хлопья такие валяются. Он говорит: "А я в песочное тесто не добавляю яйца". А я говорю: "А я добавляю". Бей яйца туда, говорю. Он такой: "Нууу…". Ну я ему не сказала: "Не жуй сопли", но мне очень хотелось", - рассказала Екатерина Великая, комментируя действия Серветника.

Павел тоже молчать не стал и прокомментировал действия соперницы на кухне: "Я говорю, давай так, а нет, говорит, давай так. Давай еще так сделаем. Там она еще делала как-то по-своему". Местами его слова сопровождались нецензурной лексикой.

Напомним, На кухне "Мастер Шеф. Битва сезонов" запахло местью: "Я сказала, уйди отсюда!".

Как сообщала Politeka, Участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе: "Вау, хочу обратиться ко всем...".

Также Politeka писала, что На кухню "Мастер Шеф" в новом сезоне вернулся человек-катастрофа: "Без него скучно".