На проекте "Мастер Шеф. Битва сезонов" страсти так и кипят, зрителей заинтриговали местью одного из участников.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Мастер Шеф. Битва сезонов" в Instagram опубликовали фрагмент нового выпуска шоу, в котором, как видно, страсти только накаляются. Так, одного из частников Виктора другие победители предыдущих сезонов нешуточно начали угнетать, однако он, судя по всему, приготовил им месть.

В ролике показали, как участник Виктор пытается пристроится и помочь другим участникам, но они его все время отгоняют.

"Я сказала, не мешай! Я сказала, уйди отсюда!", - кричит на парня одна из поваров.

"Витя, а давай не сейчас, пожалуйста", - обращается к нему еще один участник.

Еще некоторые называют его странным и сумасшедшим. А в комментариях начали обсуждать, зачем парня вообще взяли на проект.

Тем временем голос за кадром говорит, что Витя готовит месть победителям предыдущих сезонов, которых собрали в этом сезоне. "Какой будет его месть?", – интригует зрителей закадровый голос.

Напомним, Победитель "Мастер Шеф", покинувший Украину, в деталях показал свое новое жилье: "Американская мечта".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво жестко напомнил участникам "Мастер Шеф. Битва сезонов", куда они попали: "Блюдо я не принимаю".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители отреагировали: "Не такой уж и профессионал".