Уже стартовал новый сезон шоу "Мастер Шеф", в котором собрали одних из самых ярких участников - зрители высказали свое мнение об одном из них.

В "Мастер Шеф. Битва сезонов" решили собрать одних из самых ярких участников бывши выпусков, передает Politeka.net. Попробовать свои силы в проекте пришел и Виктор Перехрест, которого называют человеком-катастрофой.

На видео, обнародованном в Ютуб, показали, как участник не может справиться с огнем, а также испачкал стол.

Другие участники по-разному высказались о Викторе, одни называли его "сплошным факапом", а другие - честным и открытым человеком.

В Сети также прокомментировали возвращение парня на проект. Большинство по-доброму шутили, и радовались тому, что он снова на шоу.

"Витюша смешит как всегда. Без него скучно", "Ну наконец-то яркие люди в этом сезоне!!! Наталка, Великая, Цвигун, Серветник, Анжела, Иришка, Белодед, ну и Мицек куда без него))) а Витюня ну, просто украшение любого проекта))))) спасибо, что не вылетел с черных так сразу", "Люблю Витю. Он умничка!", "Без Вити шоу не шоу 😂", "Витя, БЕДА((((( Но без него никак!!!!!", - написали пользователи Сети.

Напомним, что звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" набедокурил в первом же выпуске, видео

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