Як пише Politeka.net, Віталій Козловський - успішний український співак. Артист також веде одну з популярних передач на музичному телеканалі. Не забуває Віталій і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На кадрах Віталій показав, як прийшов захищати диплом магістра в Естрадно-цирковій Академії.

"Сьогодні захистив диплом магістра, тепер у мене друга вища освіта не виспався, не поснідав, але все пройшло гідно:) хто не знав, моя перша спеціальність – журналіст, а друга вже стосується основної діяльності – естрадного співу.

Діліться, хто ви за освітою!", - написавши Віталій.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Супер, вітаю. Моя перша освіта економіст. 2-журналіст", "перше-інженер, другий-практичний психолог", " вітаю! Це дуже круто! Я за освітою архітектор, але завжди хотіла вчитися на музичному і танцювати", " Круто!) Вітаю, я художник-оформлювач, Графічний дизайнер, і вчуся ще на дизайнера інтер'єрів))".

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