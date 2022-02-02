Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 33-летняя украинская исполнительница и автор песен, кума DZIDZIO Оля Цибульская показала своим поклонникам архивное фото с Виталием Козловским, где они оба были еще очень молодыми. Цибульская пожелала Виталию, который сейчас болеет, скорейшего выздоровления.

"Виталик я знаю, что ты болеешь сейчас. Смотри, какую я фотку нашла. Это наша с тобой первая встреча. Ты - победитель "Шанса", а я - студентка первого курса эстрадно-циркового колледжа. У меня фото со звездой, в альбомчике до сих пор", - сказала Оля Цибульская.

Напомним, что Виталий Козловский стал победителем первого сезона популярного некогда проекта "Шанс".

Ранее Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала о своей болезни и показала, как лечится: "Я не в форме...".

Напомним, что беда случилась с Козловским накануне концерта певец не сдержал разочарования: "Только не сейчас"

Также Politeka писала, что Виталий Козловский очаровал украинок новым образом без густой бороды: "Слишком идеален".