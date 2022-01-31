Известный украинский певец Виталий Козловский пожаловался на свое самочувствие за день до концерта, поделившись тревожным фото.

Как сообщает Politeka.net, 36-летний артист поделился печальной новостью в своих Сториз. Так, Козловский опубликовал фото с термометром, на котором можно увидеть, что у певца температура 37,2. И хотя это не слишком высокий показатель, Козловского он расстроил.

«Только не сейчас», - написал певец.

Позже он уточнил, что дело в концерте, который запланирован у него на 1 февраля. В случае болезни выступать перед зрителями артист явно не сможет.

«Завтра у меня концерт и я надеюсь, что будут силы и здоровье», - написал Козловский в следующих сториз.

Друзья тут же поддержали артиста, пожелав ему выздоровления.

Стоит отметить, что сейчас болеют и другие знаменитости. Среди них напарница Козловского по съемкам Оля Цибульская, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Кроме того, накануне молодой певец Роман Сасанчин сообщил, что они с женой заразились коронавирусом.

Напомним, Козловский хвастнул подкачанным телом и мотивировал украинок.

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