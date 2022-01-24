Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который готовит премьеру нового хита уже в начале февраля, поделился в своем Instagram кадром со съемок клипа. На снимке артист предстал в совершенно новом образе, его просто не узнать.

Как видно, на фотографии Виталий запечатлен в светлой локации, она сидит в интересной позе, а за его спиной видно загадочную блондинку, которая тоже сидит спиной к нему. Перед камерой артист появился в стильном светлом образе – на ней бежевые брюки и белоснежный гольф, а вот на лице нет привычной густой темной бороды.

В подписи к кадру Козловский написал: "🗣❤️… 02.2022". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артиста, засыпая его комплиментами: "Удиви нас, Виталий", "Жду с нетерпением. Фото огонь", "Очень жду", "Легкое зарастание лица! То, что надо", "С нетерпением ждем премьеру клипа", "Красавчик", "Красивый!", "Виталий, Вам не кажется, что Вы слишком идеальный?", "С нетерпением жду клип. Очень подходит вам такой образ".

Напомним, Виталий Козловский в обновленной внешности появился с загадочной красоткой: "Совсем скоро".

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский после смены имиджа растрогал кадрами с пушистым другом: "Грустная мордочка".

Также Politeka писала, что Козловский после смены имиджа напомнил главного героя известного фильма: "Эдвард Руки-ножницы".