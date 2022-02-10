Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - успешный украинский певец. Артист также ведет одну из популярных передач на музыкальном телеканале. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На кадрах Виталий показал, как пришел защищать диплом магистра в Эстрадно-Цирковой Академии.

"Сегодня защитил диплом магистра, теперь у меня второе высшее образование Не выспался, не позавтракал, но все прошло достойно:) Кто не знал, моя первая специальность – журналист, а вторая уже касается основной деятельности – эстрадного пения.

Делитесь, кто вы по образованию!", - написал Виталий.

Фанаті посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Супер, поздравляю. Мое первое образование экономист. 2 - журналист", "Первое - инженер, второй - практический психолог", "Поздравляю! Это очень круто! Я по образованию архитектор, но всегда хотела учиться на музыкальном и танцевать", "Круто!) Поздравляю, я художник-оформитель, графический дизайнер, и учусь еще на дизайнера интерьеров))".

Напомним, кума DZIDZIO Цибульская похвасталась фото с молодым и еще не известным Козловским

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