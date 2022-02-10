Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - успешный украинский певец. Артист также ведет одну из популярных передач на музыкальном телеканале. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На кадрах Виталий показал, как пришел защищать диплом магистра в Эстрадно-Цирковой Академии.
"Сегодня защитил диплом магистра, теперь у меня второе высшее образование Не выспался, не позавтракал, но все прошло достойно:) Кто не знал, моя первая специальность – журналист, а вторая уже касается основной деятельности – эстрадного пения.
Делитесь, кто вы по образованию!", - написал Виталий.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
Ушел из жизни знаменитый шоумен и актер: "Всегда привносил веселье и легкомыслие"
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Девушка родила ребенка в канализации, кадры вопиющего случая: "отец ждал на улице"
Фанаті посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Супер, поздравляю. Мое первое образование экономист. 2 - журналист", "Первое - инженер, второй - практический психолог", "Поздравляю! Это очень круто! Я по образованию архитектор, но всегда хотела учиться на музыкальном и танцевать", "Круто!) Поздравляю, я художник-оформитель, графический дизайнер, и учусь еще на дизайнера интерьеров))".
Напомним, кума DZIDZIO Цибульская похвасталась фото с молодым и еще не известным Козловским
Также Politeka сообщала, что беда случилась с Козловским накануне концерта, певец не сдержал разочарования
А еще Politeka писала, что Виталий Козловский очаровал украинок новым образом без густой бороды