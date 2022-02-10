Екс-герой українського "Холостяка" і колишній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський показав, як проводить свій ранок в Україні, куди повернувся.

Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців і хореограф, пише Politeka.net. У США артист живе з 14 років, де також став відомий, адже завоював перемогу в місцевих "Танцях з зірками".

Хореограф повертався додому, а зараз знову приїхав в Україну, де знімається в проекті "Танець. World of Dance", який скоро вийде на екрани. Макс Чмерковський вирішив показати, як проводить свій ранок перед підготовкою до зйомок. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах показано, як артиста приводять у порядок, а в кінці він постав в картатому костюмі.

Публікація швидко зібрала сотні відміток і багато коментарів:

"Шикарно! 🔥 ", "Ну, цей погляд в кінці 😅просто шик)))😁 🤗 🔥", " так ти дійсно не 6 футів ростом? Ржу не можу", " макіяж не потрібний ❤️❤️❤️", " Вау! Вони дійсно піклуються про вас... догляд за обличчям, зшиті на замовлення костюми (?), хороше взуття. Виглядаєш круто 😍", "Ти так добре доглядаєш за собою🔥 🔥 😍 😍 🥵".

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