Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский решил вспомнить о том периоде жизни, когда ему приписывали разные романы со звездами, в том числе и со знаменитой исполнительницей и всемирно известной артисткой Дженнифер Лопес. В новом интервью мужчина вспомнил о довольно скандальном периоде свой жизни.

Напомним, ранее именно Максим Чмерковский стал первым холостяком Украины. А вот после танцев вместе с Дженнифер Лопес артист получил небывалое количество вопросов.

После этого выступления Америку еще долго сводило с ума от вопроса - были ли отношения у Джей Ло с Максимом.

«Неужели известному хореографу и судье проекту «Танцы. World of dance», Максим Чмерковский, приписывают роман с Дженнифер Лопес? Но как все на самом деле? 😲» - сказано в подписи под кадрами.

«Зачем он нужен Лопес, я не Лопес, он мне 300 лет не нужен, отталкиваюзий какой-то, изображает что-то из себя; Брехня!; Оооо,будет жарко😍; У нее же Бен Аффлек😂» - отвечают в сети.

Отметим, Чмерковский вернулся в Украину из США, чтобы принять участие в творческих проектах. На этот раз стало известно, что после судейства в "Танцях з зірками", он стал новым судьей проекта "Танцы".

"Я счастлив снова вернуться в Украину и быть на этом шоу в качестве жюри! Очень интересно посмотреть на лучших профессиональных танцоров Украины! ☝🏼



Верю, что этот проект даст танцорам большой скачет вверх!! Новое шоу, новый формат, новые эмоции!", — поделился впечатлениями Макс Чмерковский.

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