Экс-герой украинского "Холостяка" и бывший судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский появился в компании популярной певицы в одном из заведений на Бродвее.

Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф, пишет Politeka.net. Артист родился в Одессе, а в 14 лет вместе с родителями и братом иммигрировал в США.

Сейчас хореографу принадлежат четыре танцевальные студии в районе Нью-Йорка, также он снимается в разных телепроектах и сериалах.

В своем Инстаграм Макс Чмерковский рассказывает интересные детали жизни. В одном из новых постов артист рассказал, что побывал на выступлении популярной певицы Арум Рэй в одном из заведений на Бродвее.

На фото хореограф держал бокал с вином, делая селфи с артисткой.

"Это Арум Рей.

Она моя подруга, и она просто невероятная.

Вы должны знать ее и слышать, как она делает свое дело 🙌🏼⭐️", - подписал фото Макс Чмерковский.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"☄️ супер", " ❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Макс Чмерковский уже примерно 10 лет строит отношения с танцовщицей Петой Маргатройд, с которой они воспитывают сына.

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