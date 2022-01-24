Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф, пишет Politeka.net. Артист родился в Одессе, а в 14 лет вместе с родителями и братом иммигрировал в США.
Сейчас хореографу принадлежат четыре танцевальные студии в районе Нью-Йорка, также он снимается в разных телепроектах и сериалах.
В своем Инстаграм Макс Чмерковский рассказывает интересные детали жизни. В одном из новых постов артист рассказал, что побывал на выступлении популярной певицы Арум Рэй в одном из заведений на Бродвее.
На фото хореограф держал бокал с вином, делая селфи с артисткой.
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"Это Арум Рей.
Она моя подруга, и она просто невероятная.
Вы должны знать ее и слышать, как она делает свое дело 🙌🏼⭐️", - подписал фото Макс Чмерковский.
Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.
"☄️ супер", " ❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Макс Чмерковский уже примерно 10 лет строит отношения с танцовщицей Петой Маргатройд, с которой они воспитывают сына.
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