Экс-герой украинского "Холостяка" и бывший судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский показал, как проводит свое утро в Украине, куда вернулся.

Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф, пишет Politeka.net. В США артист живет с 14 лет, где также стал известен, ведь завоевал победу в местных "Танцях з зірками".

Хореограф возвращался домой, а сейчас снова приехал в Украину, где снимается в проекте "Танцы. World of Dance", который скоро выйдет на экраны. Макс Чмерковский решил показать, как проводит свое утро перед подготовкой к съемкам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах запечатлено, как артиста приводят в порядок, а в конце он предстал в клетчатом костюме.

Публикация быстро собрала сотни отметок нравится и много комментариев:

"Шикарно! 🔥", "Ну, этот взгляд в конце 😅просто шик))) 😁🤗🔥", "Так ты действительно не 6 футов ростом? Ржу не могу", "Макияж не требуется ❤️❤️❤️", "Вау! Они действительно заботятся о тебе... уход за лицом, сшитые на заказ костюмы(?), хорошая обувь. Выглядишь круто 😍", "Ты так хорошо ухаживаешь за собой 🔥🔥😍😍🥵".

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