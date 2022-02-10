Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф, пишет Politeka.net. В США артист живет с 14 лет, где также стал известен, ведь завоевал победу в местных "Танцях з зірками".
Хореограф возвращался домой, а сейчас снова приехал в Украину, где снимается в проекте "Танцы. World of Dance", который скоро выйдет на экраны. Макс Чмерковский решил показать, как проводит свое утро перед подготовкой к съемкам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах запечатлено, как артиста приводят в порядок, а в конце он предстал в клетчатом костюме.
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"Шикарно! 🔥", "Ну, этот взгляд в конце 😅просто шик))) 😁🤗🔥", "Так ты действительно не 6 футов ростом? Ржу не могу", "Макияж не требуется ❤️❤️❤️", "Вау! Они действительно заботятся о тебе... уход за лицом, сшитые на заказ костюмы(?), хорошая обувь. Выглядишь круто 😍", "Ты так хорошо ухаживаешь за собой 🔥🔥😍😍🥵".
Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" появился в компании красотки, и это далеко не жена
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