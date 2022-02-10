Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram кадрами зі знімального майданчика. На них Ребрик була в образі своєї героїні Світлани. У серіалі вона грає роль дружини Єгора, якого, в свою чергу, грає Єгор Крутоголов з "Дизель шоу".
На знімках Ребрик позувала зі своїм серіальним "чоловіком" та їхніми дітьми. У підписі актриса зізналася, що під час зйомок все, що відбувається на майданчику відчувається дуже реальним.
"Сьогодні заключні серії 4-го сезону «Папаньок». Коли йдуть зйомки - це ціле життя, а коли серіал вже бачиш на екранах, віддаєш собі звіт, як швидко все проходить...а знали б ви, скільки життя в кожному кадрі, скільки роботи, скільки емоцій. У нас крута команда! Вже сумую!", - написала Лілія.
Вона також висловила впевненість у тому, що глядачі побачать і п'ятий сезон серіалу. Крім того, актриса запропонувала українцям пофантазувати на тему того, що вони могли б побачити в нових серіях.
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"Одружити дітей тепер можна на серій скільки-то точно буде", "ви прекрасна актриса!", "Класна ви екранна пара", "Очаровашки", "клас)) мені дуже сподобався цей сезон", - пишуть люди.
Нагадаємо, Сергій Бабкін і Ребрик стали суперниками в новому шоу з ведучим DZIDZIO.
Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" показали, що творилося за кадром нових "Папаньок".
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик дала пораду українцям, як провести час.