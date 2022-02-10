Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик показала свою «вторую семью», которой обзавелась на съемках в сериале «Папаньки».

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм кадрами со съемочной площадки. На них Ребрик была в образе своей героини Светланы. В сериале она играет роль жены Егора, которого, в свою очередь, играет Егор Крутоголов из «Дизель шоу».

На снимках Ребрик позировала со своим сериальным «мужем» и их детьми. В подписи актриса призналась, что во время съемок все происходящее на площадке ощущается очень реальным.

«Сегодня заключительные серии 4-го сезона «Папанек». Когда идут съемки – это целая жизнь, а когда сериал уже видишь на экранах, отдаешь себе отчет, как быстро все проходит…А знали бы вы, сколько жизни в каждом кадре, сколько работы, сколько эмоций. У нас крутая команда! Уже скучаю!», - написала Лилия.

Она также выразила уверенность в том, что зрители увидят и пятый сезон сериала. Кроме того, актриса предложила украинцам пофантазировать на тему того, что они могли бы увидеть в новых сериях.

«Женить детей теперь можно на серий сколько-то точно будет», «Вы прекрасная актриса!», «Классная вы экранная пара», «Очаровашки», «Класс)) мне очень понравился этот сезон», - пишут люди.

Напомним, Сергей Бабкин и Ребрик стали соперниками в новому шоу с ведущим DZIDZIO.

Как сообщала Politeka, в "Дизель шоу" показали, что творилось за кадром новых "Папанек".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик дала совет украинцам, как провести время.