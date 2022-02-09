Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель Сергей Бабкин стал одним из судей шоу талантов, где ему вместе с коллегами предстоит воспользоватться логикой и интуицей. Отметим, в числе приглашенных артистов также оказались Лилия Ребрик и Тина Кароль с ведущим шоу DZIDZIO.
«Фея и Тигр в шоу «Игры талантов» @igry_talantiv 😍 Уже с 26 февраля вся страна будет проверять свое «шестое чутье» вместе с игроками нового грандиозного шоу «Игры талантов»» - сказано в подписи к новым кадрам с Лилией Ребрик и Сергеем Бабкиным.
Отметим, по правилам шоу в каждом из выпусков сойдутся по два участника, которые пришли на проект для осуществления своих мечтаний. А будут помогать им в этом украинские знаменитости. Так, в одном из эпизодов своей логикой и интуицией будут меряться Лилия Ребрик и музыкант Сергей Бабкин. Это будет новый опыт для артистов в проявлении своих способностей.
Также Бабкин поделился откровением, как написал свою первую колыбельную: "Мысль о том, чтобы однажды написать колыбельную, у меня зародилась еще лет семь назад. Но она не была навязчивой, и уж тем более, не сверхзадачей и не самоцелью. По всей видимости, именно в тот момент действие обрело силу и процесс пошёл – сам по себе, без контроля и осознанности.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."
"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
"Были в отношениях": "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии
"Самые значимые события происходят без нашего участия…". Колыбельная – это особый, ни на что не похожий жанр, стиль исполнения в формате "песня". Так уж получилось, что в альбоме "КОСМОТАТО" у меня таких песни две".
Напомним, Жена Сергея Бабкина рассказала, чем занимается со звездным мужем вечером: "Просто вау...".
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин заинтриговал необычным альбомом, разлетевшимся по миру: "Впервые почти за 20 лет...".
Также Politeka писала, что Сергей Бабкин удивил оригинальным талантом с маленьким ребенком: "Слезы умиления".