Артист попробует себя в новой роли во время съемок первого сезона шоу "Игры талантов", где вместе с Лилией Ребрик и Тиной Кароль попытается показать, насколько хороша у них интуиция.

Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель Сергей Бабкин стал одним из судей шоу талантов, где ему вместе с коллегами предстоит воспользоватться логикой и интуицей. Отметим, в числе приглашенных артистов также оказались Лилия Ребрик и Тина Кароль с ведущим шоу DZIDZIO.

«Фея и Тигр в шоу «Игры талантов» @igry_talantiv 😍 Уже с 26 февраля вся страна будет проверять свое «шестое чутье» вместе с игроками нового грандиозного шоу «Игры талантов»» - сказано в подписи к новым кадрам с Лилией Ребрик и Сергеем Бабкиным.

Отметим, по правилам шоу в каждом из выпусков сойдутся по два участника, которые пришли на проект для осуществления своих мечтаний. А будут помогать им в этом украинские знаменитости. Так, в одном из эпизодов своей логикой и интуицией будут меряться Лилия Ребрик и музыкант Сергей Бабкин. Это будет новый опыт для артистов в проявлении своих способностей.

Также Бабкин поделился откровением, как написал свою первую колыбельную: "Мысль о том, чтобы однажды написать колыбельную, у меня зародилась еще лет семь назад. Но она не была навязчивой, и уж тем более, не сверхзадачей и не самоцелью. По всей видимости, именно в тот момент действие обрело силу и процесс пошёл – сам по себе, без контроля и осознанности.

"Самые значимые события происходят без нашего участия…". Колыбельная – это особый, ни на что не похожий жанр, стиль исполнения в формате "песня". Так уж получилось, что в альбоме "КОСМОТАТО" у меня таких песни две".

Напомним, Жена Сергея Бабкина рассказала, чем занимается со звездным мужем вечером: "Просто вау...".

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин заинтриговал необычным альбомом, разлетевшимся по миру: "Впервые почти за 20 лет...".

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин удивил оригинальным талантом с маленьким ребенком: "Слезы умиления".