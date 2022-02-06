Звезды "Дизель Шоу" снялись в новом сезоне ситкома "Папаньки" вместе с другими артистами, в том числе Лилией Ребрик - яркие кадры со съемок появились в Сети.

31 января состоялась премьера четвертного сезона сериала "Папаньки", сообщает Politeka.net. Фанаты сериала знают, что Лилия Ребрик и Егор Крутоголов играют семейную пару, которая воспитывает детей и попадает в разные приключения вместе с другими персонажами. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

В Сети решили напомнить, что скоро выйдет новая серия.

"Уже завтра вас ждет продолжение 4 сезона любимых «Папанек». Первая неделя премьер пронеслась со скоростью света и просто не терпится увидеть, что же будет дальше!💖... А пока вспомните, какие приключения случились с нашими папаньками в первых восьми сериях😲🥰", - написали авторы публикации.

В посте были "смиксованы" снимки со съемок и непосредственно сериала. В частности, Лилия Ребрик и Егор Крутоголов появились в эффектных белых костюмах, а Виктория Булитко и Евгений Гашенко - во время чистки зубов.

Публикация быстро собрала более 500 лайков и немного комментариев.

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель Шоу" устроили "сыр-бор" из-за Веры Брежневой

Также Politeka писала, что в "Дизель шоу" раскрыли сюжетные повороты в новых "Папаньках" с Крутоголовым и Сморигиным