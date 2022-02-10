Відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився зізнанням про свою любов до бігу, подражнивши розкішними кадрами з Мальдів.

Як пише Politeka.net, танцюрист опублікував новий пост у своєму Instagram. В ньому Яма показав, що навіть під час відпочинку на Мальдівах не забуває підтримувати свою форму.

Зокрема, Яма розповів про те, що обожнює бігати.

"Навіть на біговій доріжці... Знаю багатьох бігунів, яких дратують бігові доріжки - "нудно, одноманітно, не можу...". Мені - ок!",- зізнався танцюрист.

Він визнав, що у бігу на вулиці свої плюси, проте в цьому випадку відчуття сильно залежать від погоди.

"Взимку пробував кілька разів і результат зазвичай один: все, що холодніше +6 приносить хворобу (застуда, бронхіт і т.д.). Так що біжимо як можемо і де хочемо)", - поскаржився Яма.

Хореограф додав, що через два місяці йому належить пробігти Київський напівмарафон довжиною в 10 км.

Цей пост Яма супроводив фото своєї пробіжки на тлі Мальдівських бунгало, блакитного неба і блакитної води. У коментарях справедливо помітили, що з такими пейзажами будь-хто б почав бігати.

"Я починав у Запоріжжі", - відповів на це Яма.

Нагадаємо, Влад Яма здивував перетворенням після повернення їх відпустки.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" нарозхрист здивував зухвалим фото і одкровенням.

Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" повернувся в Україну після довгої відсутності.