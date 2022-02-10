Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился признанием о своей любви к бегу, подразнив роскошными кадрами с Мальдив.

Как пишет Politeka.net, танцор опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем Яма показал, что даже во время отдыха на Мальдивах не забывает поддерживать свою форму.

В частности, Яма рассказал о том, что обожает бегать.

«Даже на беговой дорожке… Знаю многих бегунов, которых раздражают беговые дорожки - «скучно, однообразно, не могу…». Мне - ок!», - признался танцор.

Он признал, что у бега на улице свои плюсы, однако в этом случае ощущения сильно зависят от погоды.

«Зимой пробовал несколько раз и результат обычно один: всё, что холоднее +6 приносит болезнь(простуда, бронхит и т.д.). Так что бежим как можем и где хотим)», - пожаловался Яма.

Хореограф добавил, что через два месяца ему предстоит пробежать Киевский полумарафон длиной в 10 км.

Этот пост Яма сопроводил фото своей пробежки на фоне мальдивских бунгало, голубого неба и лазурной воды. В комментариях справедливо заметили, что с такими пейзажами любой бы начал бегать.

«Я начинал в Запорожье», - ответил на это Яма.

Напомним, Влад Яма изумил преображением после возвращения их отпуска.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" нараспашку удивил дерзким фото и откровением.

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" вернулся в Украину после долгого отсутствия.