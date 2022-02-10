Як пише Politeka.net, ведуча поділилася атмосферними кадрами у своєму Instagram. Вечір четверга Іванна провела на побаченні зі своїм чоловіком Алмазом.

Судячи з обстановки на задньому тлі, парочка приїхала провести час в ресторан. На відео можна побачити, як Онуфрійчук і її чоловік сидять за столиком, тримаються за руки і цілуються. Ведуча при цьому щасливо посміхається.

Іванна і її обранець були одягнені в стильні чорні костюми. Більш вечірнім і жіночним образ ведучої робили великі сережки і кільце, прикрашені безліччю дрібних каменів.

"Тільки в твоїх обіймах я таю як сніг", - підписала кадри Онуфрійчук.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Найкрасивіші", "А навіщо це все взагалі? Така відвертість...", "Як приємно дивитися на таки гармонійні відносини", "Ну, що за солодкість", "створені один для одного", - пишуть люди.

Відзначимо, що Онуфрійчук і бізнесмен казахського Походження Алмаз зустрічалися з 2020 року. У минулому році пара зіграла офіційне весілля. Незважаючи на те, що Іванна працює в Україні, її чоловік живе в Швейцарії, де у нього бізнес. Втім, пара постійно літає один до одного і проводить багато часу разом.

Нагадаємо, Онуфрійчук присоромили за кадри з Африки, ведуча "Танців з зірками" не стала мовчати.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітила свої розваги поруч з левами.

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