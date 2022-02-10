Как пишет Politeka.net, ведущая поделилась атмосферными кадрами в своем Инстаграм. Вечер четверга Иванна провела на свидании со своим мужем Алмазом.
Судя по обстановке на заднем фоне, парочка приехала провести время в ресторан. На видео можно увидеть, как Онуфрийчук и ее муж сидят за столиком, держатся за руки и целуются. Ведущая при этом счастливо улыбается.
Иванна и ее избранник были одеты в стильные черные костюмы. Более вечерним и женственным образ ведущей делали крупные серьги и кольцо, украшенные множеством мелких камней.
«Только в твоих объятиях я таю как снег», - подписала кадры Онуфрийчук.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Самые красивые», «А зачем это все вообще? Такая откровенность...», «Как приятно смотреть на таки гармоничные отношения», «Ну, что за сладость», «Созданы друг для друга», - пишут люди.
Отметим, что Онуфрийчук и бизнесмен казахского происхождения Алмаз встречались с 2020 года. В прошлом году пара сыграла официальную свадьбу. Несмотря на то, что Иванна работает в Украине, ее муж живет в Швейцарии, где у него бизнес. Впрочем, пара постоянно летает друг к другу и проводит много времени вместе.
Напомним, Онуфрийчук пристыдили за кадры из Африки, ведущая "Танців з зірками" не стала молчать.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветила свои развлечения рядом со львами.
Также Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пожаловалась на проблему после дальних путешествий.