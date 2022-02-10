Как пишет Politeka.net, ведущая поделилась атмосферными кадрами в своем Инстаграм. Вечер четверга Иванна провела на свидании со своим мужем Алмазом.

Судя по обстановке на заднем фоне, парочка приехала провести время в ресторан. На видео можно увидеть, как Онуфрийчук и ее муж сидят за столиком, держатся за руки и целуются. Ведущая при этом счастливо улыбается.

Иванна и ее избранник были одеты в стильные черные костюмы. Более вечерним и женственным образ ведущей делали крупные серьги и кольцо, украшенные множеством мелких камней.

«Только в твоих объятиях я таю как снег», - подписала кадры Онуфрийчук.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Самые красивые», «А зачем это все вообще? Такая откровенность...», «Как приятно смотреть на таки гармоничные отношения», «Ну, что за сладость», «Созданы друг для друга», - пишут люди.

Отметим, что Онуфрийчук и бизнесмен казахского происхождения Алмаз встречались с 2020 года. В прошлом году пара сыграла официальную свадьбу. Несмотря на то, что Иванна работает в Украине, ее муж живет в Швейцарии, где у него бизнес. Впрочем, пара постоянно летает друг к другу и проводит много времени вместе.

Напомним, Онуфрийчук пристыдили за кадры из Африки, ведущая "Танців з зірками" не стала молчать.

Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветила свои развлечения рядом со львами.

Также Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пожаловалась на проблему после дальних путешествий.