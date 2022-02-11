В Україні готуються відправити переможця відбору на 66-й Міжнародний конкурс "Євробачення" , який цього року відбудеться в Турині, пише Politeka.net. На даний момент боротьба між конкурсантами на Нацвідборі ведеться неабияка, причому в мережі відомі імена восьми кандидатів.

У фіналі готуються виступити вісім учасників: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy. За підсумками їхнього виступу глядачі оберуть одного фіналіста, який у підсумку поїде на "Євробачення".

Зараз в мережі жорстко розкритикували пісню одного з учасників, заявивши, що це не той рівень, з яким треба йти на конкурс.

«WELLBOY битиметься в Національному відборі - 2022 з треком «Nozzy Bossy»» - пишуть у підписі до кадру. (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

"Пісенька цікава, але не на Євробачення🔥; Ну, це заявка заради заявки. По-моєму, то просто вкрав чиєсь місце у фіналі; Треш. 🤦 ♀️Це взагалі не рівень Євробачення.)))) Навіщо відбирати тих, хто прийшов тільки пропіарити свою пісню? Два притопи, три прихлопи. 😅 ; хлопець прийшов, щоб пропіарити свою пісню; Гуси полетіли вишні забродили😂; піар для хлопчика ось і все👏; соромно, що таке в Україні...; Вже бачу, як ця пісня звучить зі сцени Євробачення😂; буде кричати і на Євробаченні «ті, хто не плескає, ті гуси»😂; пісня стане вірусною🔥, але, на жаль, не для Євробачення».

Раніше ми писали, що Вельбой поділився подробицями щодо пісні, з якою може представляти Україну на Євробаченні в Італії.

"Здорово, я пройшов у фінал відбору Євробачення, можете мене привітати! Я радий, тому що це буде чергова цікава пригода в моєму житті. Пісню ви почуєте 11 лютого, вона називається "Nozzy Bossy" і мені здається, що вона класна, я навіть там співаю по-англійськи. Всім учасникам бажаю удачі, нехай з нами буде сила села», - поділився артист.

Нагадавши, хто, крім Wellboy і Аліни Паш схлестнется у фіналі Нацвідбору

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