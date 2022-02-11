В Украине готовятся отправить победителя отбора на 66-й международный конкурс «Евровидения», который в этом году состоится в Турине, пишет Politeka.net. На данный момент борьбп между конкурсантами на Нацотборе ведется нешуточная, причем в сети известны имена восьми кандидатов.

В финале готовятся выступить восемь участников: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy. По итогам их выступления зрители выберут одного финалиста, который в итоге поедет на "Евровидение".

Сейчас в сети жестко раскритиковали песню одного из участников, заявив, что это не тот уровень, с которым надо идти на конкурс.

«WELLBOY сразится в Национальном отборе-2022 с треком «Nozzy Bossy»» - пишут в подписи к кадру. (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

«Песенка интересная, но не на Евровидение🔥; Ну, это заявка ради заявки. По-моему, то просто украл чье-то место в финале; Треш. 🤦‍♀️Это вообще не уровень Евровидения.)))) Зачем отбирать тех, кто пришел только пропиарить свою песню? Два притопа, три прихлопа. 😅; парень пришел, чтоб пропиарить свою песню; Гуси улетели вишни забродили 😂; Пиар для мальчика вот и все 👏; Стыдно, что такое в Украине...; Уже вижу, как эта песня звучит со сцены Евровидения😂; Будет кричать и на Евровидении «Те, кто не хлопает, те гуси»😂; Песня станет вирусной🔥, но, к сожалению, не для Евровидения».

Ранее мы писали, что Вельбой поделился подробностями относительно песни, с которой может представлять Украину на Евровидении в Италии.

«Здорово, я прошел в финал отбора Евровидения, можете меня поздравить! Я рад, потому что это будет очередное интересное приключение в моей жизни. Песню вы услышите 11 февраля, она называется “Nozzy Bossy” и мне кажется, что она классная, я даже там пою по-английски. Всем участникам желаю удачи, пусть с нами будет сила села», - поделился артист.

Напомним, кто, кроме Wellboy и Алины Паш схлестнется в финале Нацотбора

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