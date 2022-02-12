Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва у закуліссі презентації нового сезону "Голосу країни" розповіла Каті Осадчій про свій відпочинок в Мексиці. За словами артистки, вони з чоловіком Володимиром Дантесом чи не вперше відпочивали тільки удвох, адже зазвичай в подібні подорожі вони відправляються разом з друзями.

Так, за словами Наді це був приголомшливий відпочинок, вони багато часу провели разом, відвідували Шаманський ритуал очищення і, звичайно, багато їли і пили. На питання Каті про те, чи не нашкодив відпочинок ідеальній фігурі, Надя відповіла, що тільки зараз почала приймати себе.

"Я вчуся сприймати, вчуся любити себе. І вже нарешті я почала собі подобається. Для кого-то там слухком худенька, для кого-то ще щось, йдіть все, знаєте...", - висловилася Дорофєєва.

Співачка також зізналася, що у відпустці дозволяла собі зайве і в плані алкоголю, і в плані нездорової їжі. Однак в той же час розповіла, що багато займалася спортом, так що на фігурі її "слабкості" не відбилися.

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