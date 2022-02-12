У мережі показали епічний фрагмент, як учасник "Майстер Шеф" Владислав впустив готову страву на підлогу за кілька хвилин до подачі суддям.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Майстер Шеф" опублікували гарячий фрагмента випуску з нового сезону "Битва сезонів", в якому зібрали кращих учасників попередніх програм. Так, в ролику показали епічний момент невдачі одного з учасників Владислава і його реакцію на це (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Виявилося, що хлопець готував красиве блюдо, і коли діставав його з духовки, то ненавмисно впустив на підлогу. За цим послідувала бурхлива реакція у вигляді матірної тиради. І це за кілька хвилин до подачі суддям. А вже потім він прокоментував свій провал окремо на камеру.

За словами Владислава, в той момент у нього все життя пронеслося перед очима, він згадав всі свої провали. "Все як в тумані просто, ось цей момент. Ну я розумію, що все, типу фаталіті, фіналіті, типу Це кінець, це провал, це фіаско, братан", - поділився своїми враженнями учасник.

Звичайно, зібрати до купи зіпсоване блюдо, яке ще й на підлозі побувало, кухарі не стали, власне подавати його теж не наважилися. А ось трохи прикрасили, щоб хоч сфотографувати.

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