В сети показали эпичный фрагмент, как участник "Мастер Шеф" Владислав уронил готовое блюдо на пол за несколько минут до подачи судьям.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Мастер Шеф" опубликовали горячий фрагмента выпуска с нового сезона "Битва сезонов", в котором собрали лучших участников предыдущих программ. Так, в ролике показали эпичный момент неудачи одного из участников Владислава и его реакцию на это (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оказалось, что парень готовил красивое блюдо, и когда доставал его из духовки, то нечаянно уронил на пол. За этим последовала бурная реакция в виде матерной тирады. И это за несколько минут до подачи судьям. А уже потом он прокомментировал свой провал отдельно на камеру.

По словам Владислава, в тот момент у него вся жизнь пронеслась перед глазами, он вспомнил все свои провалы. "Все как в тумане просто, вот этот момент. Ну я понимаю, что все, типа фаталити, финалити, типа это конец, это провал, это фиаско, братан", - поделился своими впечатлениями участник.

Конечно, собрать до кучи испорченное блюдо, которое еще и на полу побывало, повара не стали, собственно подавать его тоже не решились. А вот чуть приукрасили, чтобы хоть сфотографировать.

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